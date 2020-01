Wie berichtet, ist es ungarischen Grenzschützern mittels Warnschüssen gelungen, Dienstagfrüh mehrere Versuche Dutzender Migranten zu vereiteln, die ungarisch-serbische Grenze zu überwinden. Nun ist auch ein Video von dem Vorfall im Süden unseres Nachbarlandes veröffentlicht worden. In diesem sieht man vermummte Personen in dunkler Kleidung, wie sie den Grenzzaun gewaltsam überwinden. Wenige Augenblicke später sieht man sich schnell bewegende Lichtkegel von Taschenlampen, die auf die Migranten zukommen. Diese ziehen sich schnell wieder auf serbisches Gebiet zurück. Von den Warnschüssen ist in dem Video ohne Ton übrigens nichts zu sehen.