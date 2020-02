„Es war schon ein Schock, als mir der Kurarzt meine aktuelle Größe mitteilte - war ich doch in den vergangenen Jahren wirklich um 17 cm geschrumpft. Schuld ist die Osteoporose!“, erzählt Christine P. Doch die rüstige Wienerin bleibt agil, um den Knochenschwund so gut wie möglich hintanzuhalten. „Ich habe eigentlich relativ spät mit Sport angefangen, aber jetzt bin ich, so oft ich kann, aktiv“, so die 75-Jährige. „Sogar bei der Hausarbeit lege ich mir Gewichtsmanschetten an, um ein effektives Training zu erreichen.“