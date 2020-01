Im Skigebiet Hochzillertal in Tirol mussten am Dienstag wegen eines plötzlichen Sturms zwei Sessellifte evakuiert werden. Elf Wintersportler saßen auf der Sesselbahn „Neuhüttenlift“ fest, 35 weitere Personen mussten eine halbe Stunde lang auf der Sonnenjet-Sesselbahn ausharren. Eine Person wurde leicht am Daumen verletzt, alle anderen kamen mit dem Schrecken davon. Ein Video (siehe oben) zeigt Gondeln - im Fachjargon schlicht "Sessel" genannt -, die heftig vom Wind herumgeschleudert wurden.