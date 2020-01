Während die Spielstätte evakuiert wurde, mussten sich die Florianis mit Löschfahrzeugen durch Falschparker kämpfen. Erst die dritte Zufahrt war frei. Was da noch keiner wusste: Ursache für den Alarm war nur Wasserdampf in der Dusche. „Wäre es ernst gewesen, hätten wir wertvolle Zeit verloren. Wir bitten daher, nur reguläre Parkplätze zu benutzen und zu bedenken, dass Einsatzfahrzeuge mehr Platz als Pkw brauchen“, appelliert die Feuerwehr an die Autolenker.