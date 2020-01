Florierende Wirtschaft und Klimaschutz

Im ORF-„Report“ hatte Mahrer am Dienstagabend Österreichs neue Regierung als Vorreiter in Europa bezeichnet, weil sie gleichzeitig versuche eine florierende Wirtschaft zu haben und den Klima- und Umweltschutz ernsthaft angehe. Die geplante Senkung der Körperschaftssteuer auf 21 Prozent könnte in zwei Etappen erfolgen, werde aber auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt: „Je früher, desto besser.“