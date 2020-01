Insgesamt nehmen 41 Länder am Gesangswettbewerb teil. Neben den fünf großen Geldgebern der veranstaltenden European Broadcasting Union (EBU) - also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien - ist auch Gastgeber Niederlande fix im großen Finale am 16. Mai. Die restlichen 35 Nationen messen sich am 12. und 14. Mai in den beiden Semifinals, in denen jeweils zehn Endrundentickets vergeben werden. Die genaue Startreihenfolge dafür wird erst später nach dramaturgischen Gesichtspunkten bestimmt. Von den fix für die Endrunde qualifizierten Ländern werden übrigens Frankreich, Großbritannien und Spanien im „österreichischen“ Halbfinale mitstimmen.