Mit „Journey to the Savage Planet“ können Gamer seit Dienstag auf PS4, Xbox One und PC (via Epic Game Store) in eine bunte, fremdartige Welt voller seltsamer und wundersamer Kreaturen eintauchen. Als Mitarbeiter von Kindred Aerospace, dem „viertbesten interstellaren Explorationsunternehmen“, müssen Spieler wahlweise alleine oder zu zweit im Online-Koop-Modus die Flora und Fauna eines unbekannten Planeten erforschen und katalogisieren, um festzustellen, ob dieser für die menschliche Besiedlung geeignet ist. Die physische Version für PS4 und Xbox One ist ab Donnerstag im Handel erhältlich. Wir zeigen den offiziellen Launch-Trailer.