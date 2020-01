Der AC Milan ist am Dienstag nach Verlängerung in das italienische Cup-Halbfinale eingezogen. Die Rossoneri besiegten den FC Torino vor Heimpublikum 4:2 (2:2,1:1). Der in der 82. Minute eingewechselte Hakan Calhanoglu erzielte erst in der 91. Minute das 2:2, das die Gastgeber in die Verlängerung brachte. Und in der 106. Minute schoss der Türke auch noch das 3:2.