Wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung ist ein 56-jähriger Mann am Dienstag in einem Geschworenenprozess am Landesgericht Linz eine dreijährige Haftstrafe ausgefasst. Auslöser für die im Gericht verhandelte Attacke und frühere Taten war der unbegründete Verdacht des Mannes, seine Ehefrau würde ihn betrügen. Die Anklage hatte auf versuchten Mord gelautet. Dennoch nahmen sowohl Staatsanwalt als auch der Angeklagte das Urteil an. Dieses ist somit rechtskräftig.