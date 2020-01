Die aktuellen Streiks und Proteste in Frankreich nehmen auch die Feuerwehrkräfte des Landes zum Anlass, um auf ihre Probleme hinzuweisen. Die „Pompiers“, wie sie in Frankreich genannt werden, beklagen sich seit Jahren über ein zu niedriges Gehalt und eine Gefahrenzulage, die seit 1990 nicht erhöht worden ist. Am Dienstag gingen erneut Tausende Feuerwehrleute in Paris auf die Straße, um ihrer Wut lautstark Ausdruck zu verleihen. Dabei kam es zu teils heftigen Auseinandersetzungen mit der Bereitschaftspolizei. In den sozialen Medien verbreiteten sich zahlreiche Videos, die aufeinander einprügelnde Uniformierte zeigen (siehe oben).