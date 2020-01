Nahe des karibischen Inselstaates Jamaika hat sich am Dienstagnachmittag Ortszeit US-Experten zufolge ein heftiges Erdbeben der Stärke 7,7 ereignet. Der United States Geological Survey (USGS) gab das Epizentrum zunächst 120 Kilometer nordwestlich der an der Nordküste des Landes gelegenen Hafenstadt Lucea in einer Tiefe von zehn Kilometern an.