„Es kommt für mich einfach nicht in Frage, den Pendlern in der Früh noch mehr Stau zuzumuten. Das wäre eine augenscheinliche Verschlechterung für die täglichen Arbeitspendler, da der bestehende Kreisverkehr schon jetzt überlastet ist“, sagt Stefan Schnöll. Man wolle zuerst Verbesserungen des Verkehrsflusses im bestehenden System umsetzen. „Erst danach wird sich entscheiden, ob die genehmigte Variante für den Halbanschluss überhaupt noch denkbar ist“, so Schnöll. Bereits im Juni 2019 hätte die Abfahrt zu einem Halbanschluss mit einer Unterführung unter der A1 und einer Auffahrt in Richtung München ausgebaut werden sollen. Der derzeitige Kreisverkehr kann nicht noch mehr Verkehr aufnehmen. Andere Varianten erschienen bisher als nicht möglich, sollen nun trotzdem geprüft werden.