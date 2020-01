Sie sei „SO glücklich“, schreibt Lindsey Vonn auf Instagram. Und das am Dienstag, drei Tage nach ihrem Abenteuer auf der Streif in Kitzbühel. Gemeinsam mit Aksel Lund Svindal bezwang sie im Besichtigungsmodus die wohl legendärste Strecke im Ski-Zirkus. Für Vonn wurde damit ein Traum wahr. (Im Video oben sehen Sie in ein in Kitzbühel aufgezeichnetes, von Michael Fally geführtes krone.tv-Interview mit Lindsey.)