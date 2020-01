Zwei Werke mit 7000 Mitarbeitern

AT&S beschäftigt in China in zwei Werken rund 7000 Mitarbeiter, hauptsächlich sind dies lokale Arbeitskräfte, es arbeiten aber auch 80 Expats dort. Das Werk in Chongqing in Zentralchina habe die Produktion nach den Neujahrsfeierlichkeiten wieder aufgenommen, sagte der Sprecher. Die AT&S-Produktionsstätte in Shanghai stehe hingegen noch immer still, da die lokale Regierung Unternehmen bis zum 9. Februar Zwangsferien verordnet hat.