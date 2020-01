Immer wieder war die Weltraum-Wohngemeinschaft in den vergangenen Jahren in die Schlagzeilen geraten. 2018 sorgte ein kleines Loch (Bild oben) an einer angedockten russischen „Sojus“-Kapsel für Aufsehen. Zuletzt warnten russische Wissenschaftler vor potenziellen Roststellen an der Raumstation.