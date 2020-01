Die Sturmböen erreichen in den Niederungen bis zu 80 km/h und in den Hochlagen in exponierten Stellen sogar bis zu 110 km/h. Da es in Hochlagen auch noch Schneeregen und Schnee gibt, besteht hier zudem die Gefahr von glatten Straßen und Verwehungen“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.