Van der Bellen hatte Schwarzenegger vorab als „starken Partner im Kampf gegen die Erderhitzung“ bezeichnet. Es freue ihn daher, mit ihm gemeinsam den vierten AWS zu organisieren. „Das Motto ,less talk, more action‘, ist aktueller denn je. Der AWS demonstriert an Hand ganz konkreter Projekte in weltweit beispielgebender Art und Weise wie Klimaschutz in Regionen, Städten und Staaten funktioniert. Best-Practice Projekte in aller Welt zeigen, wie wir den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen können, wenn wir rasch und entschlossen handeln,“ sagte der Bundespräsident.