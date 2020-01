Die klimatischen Veränderungen in Salzburgs Skigebieten beschäftigen auch die Politik. In der aktuellen Stunde diskutiert der Landtag heute auf Vorschlag der Grünen über die Zukunft des Wintertourismus in Zeiten der Klimakrise. „Es ist an der Zeit, neue Spielregeln für den Wintertourismus zu definieren: Die Natur muss wieder den Tourismus bestimmen und nicht umgekehrt“, argumentiert der Grüne Landtagsabgeordnete Josef Scheinast und fordert konkrete Maßnahmen. Unter anderem sollen Modernisierungen von Skianlagen nur noch dann genehmigt werden, wenn die Betreiber im Zuge dessen ein innovatives Energie- und Klimaschutzkonzept umsetzen. Auch das Umsatteln auf klimaneutrale Solarlifte und Windrad-Seilbahnen, wie es Projekte im Montafon und in der Steiermark vormachen, hat er im Sinn.