Die Freiheitlichen nehmen diesen Fall zum Anlass und machen morgen im Gemeinderat folgenden Vorstoß: Die Stadt soll Bewohnern, die durch Sanierungen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt sind, einen Teil der Miete automatisch erlassen. Zwar können Geschädigte laut Gesetz jetzt schon Zinsminderung verlangen. Doch ist das oft nur über den langen und teuren Rechtsweg möglich.



Verlustes an Wohnqualität

Das sei den Betroffenen nicht zumutbar, meint Gemeinderat Michael Niegl (FPÖ): „Wir fordern eine generelle Mietzinsreduzierung für Mieter im Sozialen Wohnbau bei General- und Sockelsanierungsarbeiten, pauschal in der Höhe des zu erwartenden Verlustes an Wohnqualität über die Dauer der Beeinträchtigung.“ Was das zuständige Wohnressort dazu sagt, lesen Sie morgen in der „Krone“.