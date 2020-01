Eine der wichtigsten Säulen am Tiroler Wohnungsmarkt sind die Gemeinnützigen Bauträger. Diese gaben am Dienstag einen Ausblick über die Lage am Markt im neuen Jahr. In diesem sollen rund 320 Millionen Euro verbaut werden. An 2270 Wohnungen wird derzeit in 65 Tiroler Gemeinden gewerkelt. Dies sei ein neuer Höchststand.