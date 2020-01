Vor der Europameisterschaft in Wien hätte sich Graz-Tormann Thomas Eichberger dieses Handball-Wintermärchen wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Am Ende steht mit Rang acht die beste EM-Platzierung einer österreichischen Mannschaft aller Zeiten. Und Eichberger katapultierte sich zudem mit Top-Leistungen in die Notizblöcke der internationalen Klubs.