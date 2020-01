Babler: „Politik muss Lebensgefühl sein“

Andreas Babler (SPÖ) ist Bürgermeister in Traiskirchen und konnte zuletzt bei den Gemeinderatswahlen sein gutes Ergebnis halten. Sein Erfolgsrezept ist es, mit den Menschen gemeinsam Politik zu gestalten: „Wir haben in Traiskirchen keine Einzelmaßnahmen, was zum Beispiel Kinderbetreuung oder Ökologie betrifft. Bei uns ist das alles in einer Philosophie eingebettet, wo jeder von jedem profitiert, so wird Politik zu einem Lebensgefühl.“