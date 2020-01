Klappt alles wie geplant, dann wird am 8. Februar, um 5.15 Uhr MEZ, eine „Atlas V“-Trägerrakete vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida abheben und die europäische Raumsonde „Solar Orbiter“ auf eine enge Umlaufbahn um die Sonne bringen. Sie soll als allererstes Raumfahrzeug Nahaufnahmen von Nord- und Südpol unseres Zentralgestirns machen. Mit an Bord: drei Messgeräte aus Österreich. Die Isolierung der Sonde kommt vom Wiener Unternehmen RUAG Space.