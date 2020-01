„Letztes Jahr waren wir bei den Nächtigungen in Tirol dicht an der 50-Millionen-Grenze dran. Für diesen Erfolg sind die Mitarbeiter im Tourismus die wichtigste Säule. Leider ist es aber immer schwerer, diese zu finden und zu halten.“ Mit diesen Worten begründete Mario Gerber, WK-Obmann für Hotellerie, am Dienstag den Start der neuen Offensive.