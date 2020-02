Aber auffällig laut leistete sie Meghan Schützenhilfe, als diese die Vorgehensweisen der britischen Boulevardpresse anprangerte. Clinton sprach ihrer Landsfrau Unterstützung zu - per Radio hörte sich das so an: „Ich möchte sie umarmen und ihr sagen: Halte durch, und lass dich von den bösen Typen nicht fertigmachen.“ Außerdem bekundete Clinton, dass es ihr das Herz zerreiße, sie leiden zu sehen, Meghan habe „Besseres verdient“.