Seit dem Jahr 2003, als Patrick Wölfler bei den Australien Open im Nachwuchsbewerb aufgeschlagen hatte, musste Salzburg auf einen Teilnehmer an einem Junioren Grand-Slam-Turnier warten. Lukas Neumayer vom TC Radstadt schaffte es heuer, gewann „Down Under“ in der ersten Runde auch klar gegen den Thailänder Hanchaikul 6:1, 6:4. Dienstag war für den 17-Jährigen allerdings in Runde zwei Endstation. Der Franzose Arthur Cazaux, die Nummer acht in der ITF Unter-18-Weltrangliste und bei den Australien Open an Nummer fünf gesetzt, setzte sich klar in zwei Sätzen mit 6:4, 6:1 durch. Nach genau einer Stunde war die Partie vorbei.