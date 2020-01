Übrigens: Am 6. März findet der „Tag der offenen Tür“ im Albert-Schweitzer-Trainingszentrum statt. Dort gibt es alles Wissenswerte rund um Beratung und Entlastung für pflegende Angehörige. Am 6. 3. starten auch die neuen Kurse. Anmeldung via Homepage www.ggz.graz.at oder telefonisch unter 0 316/7060 1064.