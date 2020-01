Mit stürmischen Winden und zum Teil sogar Gewittern kehrte der Winter am Dienstag in Nordtirol zurück. „Am Mittwoch rechne ich zunächst mit weniger Niederschlag, die Schneefallgrenze liegt bei etwa 600 Meter“, sagt Meteorologe Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET. „Abends und in der Nacht auf Donnerstag dürfte es wieder mehr und in die Täler herab schneien.“ Auch in Innsbruck sollten sich insgesamt zehn Zentimeter ausgehen.