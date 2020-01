Kunstschnee kühlt nicht so stark wie geglaubt

Forscher der Universität für Bodenkultur in Wien und der Zentralanstalt für Meteorologie zweifeln indes die Annahme an, dass Kunstschnee das Klima mehr auskühle als ausgeaperte Hänge. Die Forscher haben für Pisten in Saalbach-Hinterglemm ein Strahlungsmodell entwickelt. Der Kühleffekt sei um das Sechsfache überschätzt worden, heißt es. Auch Emissionen wie etwa aus dem Anreiseverkehr seien nicht einberechnet worden.