Der 43-jährige Guillaume Gille ist neuer Trainer der französischen Handball-Nationalmannschaft. Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der auch in Österreich durchgeführten Männer-EM wird er Nachfolger von Didier Dinart, von dem sich Frankreichs Verband am Dienstag trennte. Auf Gille kommt nun die schwierige Aufgabe zu, die Grande Nation zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio zu führen.