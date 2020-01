Wie schaut euer Leben in 50 Jahren aus? Fast 3000 Kindern und Jugendlichen aus sieben europäischen Ländern wurde diese Frage gestellt. Ihre Antworten sind die Grundlage für das Stück „I Will Be Everything“, an dem auch das Theater am Ortweinplatz beteiligt war. Bei spleen*graz ist die Koproduktion von sieben europäischen Theatern nun erstmals in Österreich zu sehen.