Mit den heutigen modernen Therapien gut in den Griff zu bekommen sind. Besonders markante Fortschritte konnten im Bereich der Hämatoonkologie (z.B. Blutkrebs) erzielt werden. „Bei manchen Leukämieformen haben sich die Behandlungsmöglichkeiten um ein Vielfaches gebessert“, erläuterte Prim. Prof. Dr. Klaus Geissler vom KH Hietzing in Wien bei einer Pressekonferenz. Mit neuen Medikamenten ist man in der Lage, etwa Strukturen der Leukämiezellen zielgerichtet zu beeinflussen. Im Kampf gegen das Leiden entwickelte sich die Österreichische Krebshilfe, die heuer ihr 110-Jahre-Jubiläum feiert, zum verlässlichen Partner. In 63 Beratungsstellen wird Betroffenen geholfen.