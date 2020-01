„Kabinenluft sauberer als jene auf der Erde“

Aus medizinischer Sicht sei es laut dem Sprecher nicht nötig, an Bord eine Maske zu tragen, da das Risiko, sich während einer Flugreise mit dem Virus anzustecken, extrem gering sei. „Unsere Flugzeuge sind mit Filtern ausgestattet, die die Kabinenluft reinigen - der Standard dieser Filter entspricht jenen in klinischen Operationssälen“, so Steinmann. Die Kabinenluft sei „sauberer als jene, die der Mensch auf der Erde einatmet“. Darüber hinaus „findet die Luftströmung in Flugzeugen von oben nach unten statt. Eine horizontale Luftströmung seitwärts oder in Längsrichtung findet nicht statt.“