Bei den SAG Awards sorgte Jennifer Aniston derweil für allerlei Tuschelei - und das nicht nur, weil sie hinter der Bühne mit ihrem Ex Brad Pitt kuschelte. Auch das Outfit der 50-Jährigen hatte es wahrlich in sich. Die traumhafte Dior-Robe, für die sich die Schauspielerin angeblich auf eine 800-Kalorien-Diät gesetzt hatte, war nämlich so hauchzart, dass alle deutlich sehen konnten, was die Preisträgerin eben nicht drunter trug. Und Jen? Der war‘s egal! Kein Wunder, hatte sie an diesem Abend doch so viele andere schöne Dinge, über die sie sich Gedanken machen konnte ...