Es ist verwirrend. Die Mädchen sind in einigen Szenen noch im Teenageralter und in anderen bereits junge Frauen. In einer Minute lebt Jo in New York, in der nächsten heiratet Meg und bringt Zwillinge zur Welt, obwohl die Ereignisse Jahre auseinanderliegen. Das große Problem dabei ist, dass die Schauspielerinnen von Zeit zu Zeit identisch aussehen, und es kann eine Weile dauern, bis man herausgefunden hat, was Gerwig tut, und noch länger, bis die Geschichte klar ist.