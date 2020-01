Das Arbeitsmarktservice hat im Vorjahr 60.000 Sperren des Arbeitslosengeldes verhängt. Das ist ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Warum es zu diesem Anstieg gekommen ist, erklärt AMS-Vorstand Johannes Kopf im krone.tv-Talk mit Gerhard Koller. Außerdem gibt er Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Probleme am Jobmarkt. Das ganze Interview sehen Sie im Video oben.