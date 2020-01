Wegen neun Raubüberfällen auf Nachtschwärmer im Vorjahr in der Stadt Salzburg und wegen kleineren Delikten sind am Dienstag acht Beschuldigte vor einem Schöffensenat in Salzburg gestanden. Die laut Anklage „brutale“ Raubserie sollen die Männer im Alter von 14, 15, 16, 19 und 28 Jahren im Mai und Juni an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden verübt haben. Sie zeigten sich zum Teil geständig.