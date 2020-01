„Schade, dass FPÖ nicht mitgemacht hat“

Hämische Antworten im Netz folgten rasch, eine Erklärung der Grünen aber auch: „Es war gegen Ende der Rede eine große Unruhe im Saal“, so Sarah Wiener auf „Krone“-Anfrage über die Aktion. „Es ging in der Rede gerade um Einklang von Körper und Geist, und wie richtige Nahrung dabei mitspielt. Da hat es gut gepasst, kurz zu unterbrechen und durchzuatmen“, so Wiener. „Schade, dass die FPÖ nicht mitgemacht hat. Von der kam nämlich die Unruhe.“