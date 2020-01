Behörden warnten vor Wetterverhältnissen

Seit Tagen warnen die Behörden davor, auf das Eis zu gehen, weil das die Wetterverhältnisse nicht zuließen. Viele Männer hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, mehr als 200 brachte der Zivilschutz an Land, hieß es Abend (Ortszeit). Bereits am Sonntag waren dort 600 Fischer auf einer Scholle ins Meer getrieben. „Schon wieder?!“, schrieb ein Nutzer auf Twitter und postete dazu ein Video, das die Fischer auf der Eisfläche zeigt. „,Nun, Kameraden ... ,Sturheit ist das erste Zeichen von Dummheit‘, sagte bereits ein legendärer Filmheld.“