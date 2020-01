Um den Klimawandel zu bremsen, haben sich vor allem die Gemeinden im Bezirk Spittal einiges vorgenommen. Neben der elektrifizierten Bummelbahn in Rennweg (die „Krone“ berichtete) stellt Seeboden alle mit spritbetriebenen Arbeitsmittel auf Strom um. In Gmünd will man Hunderte Bäumchen setzen. Zusätzlich setzt die Klimaregion verstärkt auf Solaranlagen und Elektroautos.