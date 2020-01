Die mit dem US-Immobilienentwickler True North Studio geschlossene Lizenzvereinbarung sieht die Errichtung von Atari-Hotels in acht US-Städten vor, deren thematischer Schwerpunkt „auf der Welt der Videospiele und der Marke Atari“ liegen soll. Die Hotels sollen sowohl Familien als auch Berufstätigen „luxuriöse, entspannte und originelle Aufenthalte“ ermöglichen und neben einem „eSport-Studio“ auch einen „Atari-Spielplatz“ bieten, so Atari ohne Angaben weiterer Details in einer Mitteilung.