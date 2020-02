Gruselkabinett

Herausgekommen sind Nummern, die nach Garagenrock der frühen 70er klingen („Blow My Fuse“) oder wie 80er-Jahre-Rockhymnen („Up To No Good“) mit dem für das Jahrzehnt typischen Bombast. Auch „Zombimbo“ und „Apollyon“ klingen nach den 80ern - und nach Laura Branigans „Gloria“. „Horror For Hire“ macht auf Glamrock. Das verbindende Element über alle Epochen hinweg: der Horror. Besonders gruselig: „Shake The Baby Silent“ oder „I Dug A Hole In The Yard For You“.