Bunte Palette

Nun veröffentlicht Marla Glen, seit dem 3. Jänner runde 60, eine neue Platte - und hat nichts verlernt, im Gegenteil. Das zu Recht so benannte, weil ziemlich unerwartete Comebackalbum „Unexpected“ liefert die typische Mixtur der Sängerin aus Chicago - erweitert um Afropop („Who‘s The Blame“), Funk („Prove All Your Lovin‘“), Disco („Groove That Thang“), sogar Hardrock („What Time Is It Till Love“) und Country-Folk („Smoking Joking Laughing“).