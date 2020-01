Wie schnell man in größter Gefahr schwebt, musste die 32-Jährige nämlich am eigenen Leibe erfahren. Die junge Mutter war im Juli des Vorjahres in ihrer Wohnung in der Triester Straße schnell unter die Dusche gesprungen. „Ich war zehn bis 15 Minuten duschen“, berichtet sie. Gleichzeitig lief in der Wohnung ein mobiles Klimagerät. „Als ich das Wasser abdrehte, wurde mir plötzlich schwindlig, dann schwarz vor Augen. Plötzlich hatte ich keine Kraft mehr“, erzählt die 32-Jährige.