Zu sehen sind etwa Gags wie „Orban-Legend“ und „Viktor der Baumeister“ und auch der Österreicher Heinrich Pecina, der Orban bei seinem großen Umbau der Medien eifrig unterstützt habe, bekommt in der ORF-Sendung sein Fett ab. Dazu wird der Beitrag mit Clips garniert, in dem Orban etwa in Brüssel vom damaligen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker mit dem Wort „Diktator“ und erhobenem rechtem Arm begrüßt und im nächsten Moment von Juncker in dessen gewöhnt amikaler Art „abgewatscht“ wird.