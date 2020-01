Mit der „Krone“ tanzt das Siegerpaar dann am 16. Mai 2020 auf seiner eigenen Traumhochzeit in der „Schlossvilla Miralago" am Kärntner Wörthersee. Es ist für alles gesorgt - sei es die Location, das Brautkleid, der Fotograf, die Blumen oder die musikalische Untermalung für einen unvergesslichen Tag.