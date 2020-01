In weiterer Folge sei laut Kummer beim Ausbau der Infrastruktur vor allem in ländlichen Regionen in Österreich noch ein weiter Weg zu gehen. Zwei Milliarden Euro, die derzeit für den Ausbau der Bahn budgetiert sind, aber haupsächlich in Tunnelprojekte fließen würden, reichten nicht. Zusätzliche Investitionen in Milliardenhöhe seien nötig, jährlich, schätzt Kummer. Denn Anreize schaffe letztlich nicht nur ein günstiges Klimaticket, sondern ein „qualitativ hochwertiges Angebot sowohl was die Fahrzeiten angeht, als auch den Komfort“. Wenn ein Pendler jeden Tag keinen Platz im Zug bekommt und stehen muss, dann sei das - unabhängig vom Preis - keine echte Alternative zum Auto.