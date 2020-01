Mehr als 1,7 Kilo Cannabiskraut soll ein 45-jähriger Einheimischer in Österreich verkauft haben. Nach Wochen der Ermittlungen konnte die Polizeiinspektion Lienz den Verdächtigen am Montag in Osttirol festnehmen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden 200 Gramm Cannabiskraut sichergestellt.