Aus dem im Vorjahr auf der Gamescom zunächst als Free-to-play-Titel angekündigten „Torchlight Frontiers“ wird „Torchlight III“. Das gab Publisher Perfect World Entertainment am Montag bekannt. Zudem gibt es einen Veröffentlichungszeitraum: Das Action-Rollenspiel soll noch in diesem Sommer für den PC (via Steam) veröffentlicht werden.