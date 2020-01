In der Nacht auf Dienstag bekamen sich zwei Mongolen (34 und 37) in einem Lokal in Lehen in die Haare. Bald mündete der Streit in einer Schlägerei: Der 34-Jährige schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Der 37-Jährige revanchierte sich mit einem Bierglas und einem Aschenbecher, die er dem Jüngeren über den Kopf zog.